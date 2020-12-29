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التضامن تتدخل لبحث حالة طفلة معاقة مقيدة بالسلاسل في سوهاج

09:36 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
التضامن تتدخل لبحث حالة طفلة معاقة مقيدة بالسلاسل في سوهاج

التضامن تتدخل لبحث حالة طفلة معاقة مقيدة بالسلاسل

كتبت-ياسمين سليم:

تدخل فريق من وزارة التضامن الاجتماعي، في محافظة سوهاج لتفقد حالة طفلة تداول صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي مقيدة بالسلاسل والأقفال.

وقالت الوزارة في رد لمصراوي إن فريق من الوزارة زار مسكن الطفلة وتبين أنها تعاني من إعاقة ذهنية، وأسرتها مكونة من 9 أفراد وتعتمد على دخل والدها الذي يعمل عاملا في الوحدة المحلية لمركز ساقلتة بالمحافظة.

ومنحت الوزارة مساعدات عينية للأسرة، وتوجيه الأسرة لتسجيل الطفلة في المجالس المتخصصة لتحديد نوع الإعاقة ونسبتها لإدراجها في معاش كرامة، بالتنسيق مع الإدارة الاجتماعية في ساقلتة.

وبحسب الوزارة فإنه تم التنسيق مع الإدارة الاجتماعية لإعداد بحث اجتماعي، لصرف مساعدة شهرية لمدة 6 أشهر قيمتها 300 جنيه شهريا.

وتأتي قرية الطفلة ضمن المرحلة الثانية لبرنامج حياة كريمة، وسوف يتم إلحاق منزل الطفلة ضمن المبادرة لرفع كفاءته، وفقا للوزارة.

وذكرت الوزارة أن الأسرة طلبت إيداع الطفلة دار لرعاية ذوي الهمم، مشيرة إلى أن فريق الوزارة تواصل مع مدير الإدارة الاجتماعية لايجاد دار رعاية لها.

وزارة التضامن الاجتماعي سوهاج طفلة معاقة

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