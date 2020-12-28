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الإحصاء: 28.8% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر

10:46 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
الإحصاء: 28.8% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر

صادرات

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع عجز الميزان التجاري في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 28.8% ليبلغ 2.9 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار لنفس الشهر العام الماضي، وفقًا للنشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الجهاز في بيان صحفي إن قيمـة الصــادرات انخفضت بنسبة 13.1٪ لتبلغ 2.2 مليار دولار خـلال شهـر أكتوبر مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 6.6٪، ومنتجــات البتــرول بنسبة 27.3٪، وبترول خام بنسبة 34.3٪، وأسمدة بنسبة 16.4٪).

وفي المقابل ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع الأخرى خلال شهر أكتوبر وأهمها (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 2.1٪، و سجاد وكليم بنسبة 3.5٪، وأثاث بنسبة 33.5٪)، وفقًا للبيان.

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 22.8٪ لتبلغ 5.1 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر مقابل 6.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وقال البيان إن واردات بعض السلع انخفضت وأهمها (منتجات بترول بنسبة 32.8% والبترول الخام بنسبة 20.7٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 0.3٪، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 32%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (قمح بنسبة 27.1٪, وسيارات ركوب بنسبة 6.2٪ ، و نحاس ومصنوعاته بنسبة 22.6٪).

الصادرات عجز الميزان التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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