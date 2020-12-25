إيجار بـ 10 دولارات.. "بيوتيك تكنولوجيز" تخطط لتصنيع روبوت للتطهير في مصر

كتب - علاء حجاج:

قال شريف خطاب مدير شركة "بيوتيك تكنولوجيز" للحلول التكنولوجية الطبية في مصر، إن الشركة تخطط لبدء تجميع أجهزة روبوتات بالسوق المحلية خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وأضاف خطاب لمصراوي، أن هذه الروبوتات تقوم بمهام التطهير والتعقيم باستخدام موجات الأشعة فوق البنفسجية، ومن خلال هذه الأشعة يتم القضاء على الميكروبات والجراثيم والفيروسات بما فيها فيروس كورونا.

وأوضح أن الروبوت يمكن توظيفه في المستشفيات والمطارات ومحطات القطارات والمترو والهيئات الحكومية، ليقوم بعملية التطهير والتعقيم باستخدام هذه الأشعة خلال دقائق محدودة.

وبحسب خطاب، يستخدم الروبوت الأشعة فوق البنفسجية لاختراق جدران خلايا الفيروس وتدمير البنية الجزيئية له، وتفتيت الحمض النووي (RNA,DNA) ومن ثم قتل الفيروس، موضحا أن الأشعة المنبعثة من الروبوت أقوى بمعدل 42 ألف مرة من أى روبوت آخر يعمل بنفس التقنية.

يتكون الروبوت من قاعدة متحركة مزودة بأجهزة استشعار متعددة تسمح له تحديد مساره وعدم الاصطدام بالاجسام حوله، وتم تثبيت مجموعة من مصابيح الأشعة فوق البنفسجية في الجزء العلوي من الروبوت، ويمكن التحكم فيه باستخدام الكمبيوتر أو يمكنه القيام بمهمته ذاتيا، حيث يقوم تلقائيا بمسح المكان المحيط به وإنشاء خريطة رقمية.

وكشف خطاب عن تفاوض الشركة مع احدى الشركاء المتخصصين في هذه الصناعة بمصر لإنشاء خط إنتاج لتصنيع هذا الروبوت في مصر، وتفاضل الشركة حاليا ما بين منطقتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر لإنشاء المصنع، ومن المتوقع أن تصل نسبة التكوين المحلي في المرحلة الأولى إلى 25%.

وتخطط الشركة لبيع نحو 200 روبوت في محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال أول 6 شهور بعد إنشاء خط الإنتاج.

وأضاف مدير الشركة بمصر، أن الشركة حاليا على تواصل مع مصر للطيران وزارة الصحة المصرية لاعتماد الجهاز واستيفاء كافة المستندات وشهادات الجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن الروبوت يستخدم فى أمريكا منذ أكثر من عام تقريبا.

ويتجاوز سعر الروبوت الواحد نحو 150 ألف دولار ما جعل الشركة تخطط لتصنيعه في مصر لتقلل من تكلفة التصنيع، كما تخطط الشركة إلى تأجير الروبوت بسعر لا يتجاوز 10 دولارات في عملية التنظيف الواحدة.