تراجع الطماطم وزيادة البصل بسوق العبور خلال الأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الطماطم في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والباذنجان البلدي، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزادت أسعار البصل خلال الأسبوع جنيهل، ليتراوح اليوم بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بينما تراجع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 50 قرشا، ليسجل اليوم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بتراجع بين 75 قرشا و2.25 جنيه.

البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه، بزيادة 40 قرشا.

البصل بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا و2 جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.