أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

تراجع الطماطم وزيادة البصل بسوق العبور خلال الأسبوع

01:05 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
تراجع الطماطم وزيادة البصل بسوق العبور خلال الأسبوع

أرشيفية

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الطماطم في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والباذنجان البلدي، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزادت أسعار البصل خلال الأسبوع جنيهل، ليتراوح اليوم بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بينما تراجع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 50 قرشا، ليسجل اليوم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بتراجع بين 75 قرشا و2.25 جنيه.

البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه، بزيادة 40 قرشا.

البصل بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا و2 جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

الخبر التالى:

الذهب يتراجع في مصر اليوم.. والركود يسيطر على موسم الكريسماس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 127972

    عدد المصابين

  • 107961

    عدد المتعافين

  • 7209

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 78949750

    عدد المصابين

  • 55498063

    عدد المتعافين

  • 1735168

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا