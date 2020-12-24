أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد سعر الجرام إلى نحو جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 819 جنيهًا مقابل 817 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 702 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 936 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6552 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.05%، وصعد سعر الأوقية 0.89 دولارا، لتسجل الأوقية 1873 دولارا، في الساعة 12:41 ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.