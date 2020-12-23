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وزيرة التخطيط: تراجع معدل النمو إلى 0.7% في الربع الأول من العام المالي

03:46 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
وزيرة التخطيط: تراجع معدل النمو إلى 0.7% في الربع الأول من العام المالي

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن معدل نمو الاقتصاد المصري انخفض ليبلغ 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن انخفاض معدل النمو يرجع إلى تباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالي الماضي.

وكان معدل النمو في الربع الأول من العام المالي الماضي حقق ارتفاعًا نسبته 5.6%، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط.

وبحسب السعيد فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، ودون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%.

وقالت إن حسبنا معدل النمو بدون قطاع السياحة، سيرتفع ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، لأن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والذي انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا.

وذكرت السعيد أن المؤشرات المبدئية أشارت إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أن معدل النمو في العديد من الأنشطة الصناعية مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، حققت ارتفاعًا.

وحافظت بعض من الأنشطة على معدلات نمو قريبة من العام الماضي رغم هذه الأزمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات، وفقًا للسعيد.

وانكمشت بعض الأنشطة مثل السياحة، والصناعات التحويلية الأخرى، والغاز، وقناة السويس، وذلك بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية، بحسب السعيد.

وقالت السعيد إن الاستثمارات الحكومية المنفذة في الربع الأول من العام المالي الجاري وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71%.

وتضمن الهيكل القطاعي لتلك الاستثمارات، قطاعات الإسكان، والتعليم قبل الجامعي، والجامعي، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والري، وعدداً من القطاعات الأخرى.

وسجلت معدلات نمو الاستثمارات الحكومية في قطاع التعليم الجامعي 116%، وفي التعليم قبل الجامعي 88%، وفي الصحة 84%، وذلك مقارنة بالمعدلات التي سجلتها هذه القطاعات خلال العام الماضي، بحسب السعيد.

هالة السعيد وزارة التخطيط

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