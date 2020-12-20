مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% إلى مستوى 10890 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 49 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 1.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين صافي بيع بيمة بلغت 50.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% إلى مستوى 10844 نقطة.