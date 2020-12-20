معيط: 46.5 ألف مستفيد من إعفاءات متأخرات سداد الضرائب حتى 18 نوفمبر

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن عدد المستفيدين من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" وصل إلى 46 ألفًا و475 ممولا حتى يوم 18 نوفمبر الماضي.

وأضاف معيط أن هؤلاء المستفيدين سددوا 7.2 مليار جنيه "ضريبة الدخل والقيمة المضافة"، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه "مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة" وفقًا للأحكام المحددة بالقانون، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

ونص القانون رقم 173 لسنة 2020 على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 90% خلال أول 60 يوما من بدء العمل به والتي انتهت منتصف أكتوبر الماضي، ثم التجاوز عن نسبة 70% في الـ 60 يوما التالية والتي انتهت يوم 14 ديسمبر الجاري.

كما تضمن القانون التجاوز عن نسبة 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية في الـ 60 يوما الثالثة والأخيرة في تطبيق هذا القانون والتي من المقرر أن تنتهي في 12 فبراير المقبل.

وأشار وزير المالية إلى أن عام 2020 شهد خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبي للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، موضحا أن تجديد العمل بقانون "إنهاء المنازعات" أسهم في التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة.

وذكر الوزير أن تجديد العمل بهذا القانون منح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.

وأكد أن ذلك جاء بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة "كورونا"، ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة.