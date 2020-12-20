الإحصاء: 32.4% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال سبتمبر

كتبت-ياسمين سليم:

تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 32.4% خلال شهر سبتمبر الماضي، ليسجل 2.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في نفس الشهر العام الماضي، وفقًا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

ووفقًا للبيان تراجعت قيمـة الصــادرات في سبتمبر الماضي بنسبة 2.8٪ حيـث بلغـت 2.3 مليــار دولار مقابل 2.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة نسبة 5.1٪، ومنتجات البترول بنسبة 36.5٪، وبترول خام بنسبة 38.4٪، والأسمدة بنسبة 33.4٪).

وفي المقابل ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (لدائن بأشكالهـا الأولية "بلاستيـك" بنسبـة 15.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.8٪، وسجاد وكليم بنسبة 23.6٪، وأدوية ومحضرات صيـدلـة بنسبة 4.9٪).

وقال البيان إن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 21.3٪ حيث بلغـت 5 مليارات دولار خـلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 6.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وعزا البيان هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (قمح بنسبة 16.3٪، والبترول الخام بنسبة 0.3٪، ومنتجات بترول بنسبة 51.2%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 39.6٪).

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (سيارات ركوب بنسبة 19.9٪، وأجهزة تليفونات للأفراد بنسبة 5.4٪، وفول صويا بنسبة 1.9٪، وأجهزة أتوماتيكية لمعالجة المعلومات بنسبة 166.1%).