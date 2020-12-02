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وزير المالية: صرف شريحة 1.6 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية الشهر الجاري

03:55 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
وزير المالية: صرف شريحة 1.6 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية الشهر الجاري

محمد معيط وزير المالية

كتبت - شيماء حفظي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من التسهيل الائتماني من صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.6 مليار دولار نهاية الشهر الجاري.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأخيرة من البرنامج ستكون بنهاية شهر يونيو المقبل.
وأكد معيط أن الاقتصاد المصري، أصبح قادرًا على تحمل الصدمات ومواجهة التداعيات السلبية، وبات يحظى بثقة العديد من المؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة كورونا، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية.

وزير المالية صندوق النقد محمد معيط

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