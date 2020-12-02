ارتفاع كبير لأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. والجرام يصعد 12 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي صعودها لليوم الثاني، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وارتفع سعر الجرام الواحد 12 جنيها من قيمته دفعة واحدة اليوم، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 795 جنيهًا مقابل 783 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 909 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.83%، وصعد سعر الأوقية بنحو 15 دولارا مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1830 دولار في تمام الساعة 12:55 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت أمس الثلاثاء، وزاد سعر الجرام الواحد 6 جنيهات دفعة واحدة.