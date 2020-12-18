ارتفاع البلطي والجمبري.. تعرف على أسعار السمك بسوق العبور بأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق الجملة بالعبور، وبينها السمك البلطي، والجمبري، بينما تراجع سعر المكرونة السويسي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح اليوم الجمعة بين 17 و19 جنيهًا، بارتفاع جنيه مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

كما زاد سعر كيلو الجمبري 30 جنيها خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و380 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي، 5 جنيهات خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم، بين 60 و75 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا بنحو 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.