ارتفاع الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفاصوليا، والفلفل الحامي البلدي، والفلفل الرومي البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2.5 و3.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.