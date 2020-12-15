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البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:08 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.21% إلى مستوى 11071 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.4% إلى مستوى 11047 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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