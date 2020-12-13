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مصر الألومنيوم ترفع أسعارها في ديسمبر بقيمة تصل إلى ألفي جنيه للطن

03:37 م الأحد 13 ديسمبر 2020
مصر الألومنيوم ترفع أسعارها في ديسمبر بقيمة تصل إلى ألفي جنيه للطن

مصنع لإنتاج الألومنيوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم رفعت أسعار التوريد للتجار بين 1700 جنيه وألفي جنيه للطن، خلال الأيام الماضية.

وأرجع حنفي، ارتفاع الأسعار إلى استمرار زيادة سعر المعدن بالبورصات العالمية منذ منتصف نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن شركة مصر للألمونيوم تسعر الطن طبقا للسعر العالمي.

وارتفع سعر طن السلندرات إلى 36 ألف جنيه مقابل 34 ألف جنيه الشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، بحسب ما قاله حنفي.

كما صعد سعر طن الشرائح البارد إلى 45 ألف جنيه مقابل 43 ألف جنيه نوفمبر الماضي، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وزاد سعر طن اللفائف إلى 41 ألف جنيه مقابل 39.300 ألف جنيه الشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، وفقا لقول مدير عام غرفة الصناعات المعدنية.

وكانت أسعار الألومنيوم ارتفعت خلال نوفمبر الماضي بين ألف جنيه و1500 جنيه.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

وتستحوذ الشركة على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من كمية مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

مصر الألومنيوم غرفة الصناعات المعدنية

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