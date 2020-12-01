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إيني الايطالية توقع اتفاقية لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز في دمياط بعد تسوية نزاع مع يونيون فينوسا

07:22 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
إيني الايطالية توقع اتفاقية لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز في دمياط بعد تسوية نزاع مع يونيون فينوسا

شركة إيني الإيطالية

كتب- أحمد السيد:

قالت شركة إيني الإيطالية إنها وقعت اتفاقيات تمهد الطريق لإعادة تشغيل مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال في مصر بحلول الربع الأول من عام 2021، بعدما توصلت إلى تسوية ودية للنزاعات المعلقة بين يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الأسبانية للغاز سيجاس.

واضافت إيني في بيان لها علي موقعها الاليكتروني، أن يونيون فينوسا تمتلك 80% من الشركة المصرية الأسبانية للغاز، وإنها ستستحوذ بموجب الإتفاقية على 50% منها والشركة المصرية للغاز الطبيعي "إيجاس" على 30%.

وبعد الصفقة سيتوزع هيكل ملكية الشركة المصرية الأسبانية للغاز بواقع 50% لشركة إيني الإيطالية و40% للشركة المصرية للغاز الطبيعي "إيجاس" و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.

وستتولى إينى شراء الغاز الطبيعي للمحطة وستتلقى حقوق التسييل المقابلة، وهو ما سيرفع أحجام الغاز الطبيعى المسال في محفظتها بمقدار 3.78 مليار متر مكعب سنويًا.

شركة إيني الإيطالية محطة تسييل الغاز في دمياط يونيون فينوسا

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