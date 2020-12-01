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أسعار الذهب في مصر تصعد لأول مرة خلال 5 أيام.. والجرام يرتفع 6 جنيهات

12:42 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
أسعار الذهب في مصر تصعد لأول مرة خلال 5 أيام.. والجرام يرتفع 6 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد سعر الجرام الواحد 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 783 جنيهًا مقابل 777 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 671 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 895 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6264 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.13% خلال تعاملات اليوم، وصعد سعر الأوقية بنحو 20 دولارا مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1796.9 دولار في تمام الساعة 12:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

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