البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10968 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.85%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.6% إلى مستوى 10934 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.