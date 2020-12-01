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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:25 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.26% إلى مستوى 10968 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.85%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.6% إلى مستوى 10934 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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