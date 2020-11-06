سباق الانتخابات الأمريكية يقفز بأسعار الذهب في مصر 27 جنيها في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 27 جنيها، مع زيادة أسعار المعدن عالميا، في أسبوع الانتخابات الأمريكية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع ليسجل اليوم 847 جنيها مقابل 820 جنيهًا الجمعة الماضي.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 726 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 968 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6776 جنيها.

وعالميا، انتعش الذهب ليبلغ أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، أمس الخميس، إذ تدعمت الآمال في تحفيز اقتصادي ضخم بفعل الرهانات المتزايدة على فوز جو بايدن بسباق الانتخابات الأميركية المتقارب، مما نال من الدولار.

وبحلول الساعة 1449 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.4% إلى 1930.66 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 أكتوبر عند 1932.51 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.9% لتسجل 1932.80 دولار.