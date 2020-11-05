البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.37% إلى مستوى 10517 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% إلى مستوى 10556 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.