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مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

11:35 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

الدكتور محمد معيط وزير المالية


كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقال الوزير إن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته عالميا بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار.

وأضاف أن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وذكر الوزير أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

وأوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد الوزير أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية، وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف.

وأشار إلى أن الرجوع إلى هذه الجهات يأتي بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية، وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

الصكوك السيادية وزارة المالية مصر اقتصاد مصر محمد معيط

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