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مكاسب قوية للبورصة الأمريكية في ليلة الانتخابات.. وتراجع الذهب والبترول

10:09 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
مكاسب قوية للبورصة الأمريكية في ليلة الانتخابات.. وتراجع الذهب والبترول

بورصة وول ستريت الأمريكية

كتبت- ياسمين سليم:

أغلقت الأسواق الأمريكية والآسيوية على مكاسب قوية في ليلة سباق الرئاسة الأمريكي المشتعل بين دونالد ترامب وجو بادين، فيما سجلت أسعار الذهب والبترول تراجعًا منذ بداية اليوم الأربعاء.

وأنهت البورصة الأمريكية ليلة أمس على ارتفاعات في مؤشراتها الرئيسية، وصعد مؤشرS&P 500 بنسبة 1.78%، فيما سجل مؤشر ناسداك ارتفاعًا بنسبة 1.85%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.06%.

وفي البورصات الآسيوية ارتفع مؤشر نيكي الرئيسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 1.72%، فيما سجل مؤشر شنجهاي ارتفاعًا طفيفًا بلغ نسبته 0.19%.

وسجلت سعر خام برنت ارتفاعًا نسبته 0.88% في بداية التداولات ليصعد إلى 40.90 دولار للبرميل وسجل خام القياس الأمريكي نيمكس ارتفاعًا بنسبة 0.34% إلى 38 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 9.45 بتوقيت القاهرة.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.91% في مستهل التعاملات الصباحية اليوم ليصل إلى 1893.1 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج الأمريكية.

ووفقًا لوكالة رويترز عزز الدولار الأمريكي موقعه أمام العملات الأخرى ليلة أمس وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ويتنافس في الانتخابات الأميركية التي أجريت أمس، مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الحالي، دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن.

ويستمر فرز الأصوات في الولايات الأمريكية، بانتظار أن تصدر النتيجة النهائية لعمليات الاقتراع، في حين ستتأخر نتائج التصويت عبر البريد.

وتشير نتائج وكالة بلومبرج إن جو بايدن حصل على 225 صوتًا من المجمع الانتخابي فيما حصل دونالد ترامب على 213 صوتًا حتى الآن، ويتطلب حصول الفائز 270 صوتًا للفوز بالانتخابات.

وقالت منى ماهاجان ، كبيرة محللي الاستثمار الأمريكي في أليانز جلوبال إنفستورز في نيويورك لرويترز: "أعتقد أن الأسواق اهتزت قليلاً بمدى اقتراب المنافسة الآن بين المرشحين".

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