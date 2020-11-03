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ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:23 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري اليوم 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وهبط سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك المكرونة السويسي الكابوريا السمك البوري

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