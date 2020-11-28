أسعار الذهب تواصل الانخفاض والجرام يخسر 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

كتبت-دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، ليفقد الجرام 6 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 780 جنيهًا مقابل 786 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 676 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 894 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيهًا.

وعالميا سجلت أسعار الذهب تراجعًا أمس إلى 1787.8 دولار للأوقية، بتراجع 28.01 دولار عن تعاملات بداية الجلسة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.