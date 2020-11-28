أسعار الذهب العالمية تهوي وتتراجع لأقل من 1800 دولار للأوقية
القاهرة-وكالات:
هوت أسعار الذهب بنسبة 1.54% في نهاية تعاملات أمس الجمعة لينهي على الأسبوع على خسارة أسبوعية كبيرة.
وسجلت أسعار الذهب تراجعًا أمس إلى 1787.8 دولار للأوقية، بتراجع 28.01 دولار عن تعاملات بداية الجلسة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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