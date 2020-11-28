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أسعار الذهب العالمية تهوي وتتراجع لأقل من 1800 دولار للأوقية

09:59 ص السبت 28 نوفمبر 2020
أسعار الذهب العالمية تهوي وتتراجع لأقل من 1800 دولار للأوقية

سبائك ذهبية

القاهرة-وكالات:

هوت أسعار الذهب بنسبة 1.54% في نهاية تعاملات أمس الجمعة لينهي على الأسبوع على خسارة أسبوعية كبيرة.

وسجلت أسعار الذهب تراجعًا أمس إلى 1787.8 دولار للأوقية، بتراجع 28.01 دولار عن تعاملات بداية الجلسة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب العالمية الذهب أسعار الذهب

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