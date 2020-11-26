التنظيم والإدارة يقيم الاحتياجات التدريبية لـ 48 موظفا باتحاد كرة القدم

كتب- عبد القادر رمضان:

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم تقييم 48 موظفا بالاتحاد المصري لكرة القدم لتحديد احتياجاتهم التدريبية.

وأضاف الشيخ، في بيان للجهاز اليوم الخميس، أن هذا التقييم يأتي في إطار تقديم الدعم الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لتعزيز جهوده في الارتقاء باللعبة الأكثر جماهيرية في مصر.

وذكر رئيس الجهاز أن المتقدم للتقييم يخضع لعدة اعتبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبار القدرات السلوكية والنفسية، واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن أعمال التقييم تتم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها التزام كل القائمين على المركز وكل متقدم للتقييم بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

يذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقًا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس، بحسب البيان.

ويقوم الجهاز بتسليم نتائج التقييم على أسطوانة مدمجة "CD" مغلقة برقم سري للوزير المختص عقب انتهاء آخر يوم من أيام التقييم.