بعد تأسيسها.. أبرز المعلومات عن "نيرك" بوابة مصر لصناعة السكك الحديدية (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي و4 شركات من القطاع الخاص أمس الثلاثاء عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية تحت اسم "نيرك"، والتي تم تأسيسها وفقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة في 24 ساعة فقط، بحسب بيان من هيئة المنطقة الاقتصادية للقناة.

وشهد التوقيع هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 "Trans MEA".

ويأتي تأسيس الشركة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات عن الشركة الجديدة ومشروع توطين صناعة السكك الحديدية في مصر.