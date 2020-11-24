أسعار النفط تتخطى 47 دولارًا للبرميل لأول مرة من مارس

كتبت- ياسمين سليم:

تخطى سعر خام النفط برنت حاجز 47 دولارًا لأول مرة منذ مارس الماضي.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر خام برنت 47.12 دولار للبرميل ليرتفع بنسبة 2.39% خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء.

كما ارتفع خام القياس الأمريكي بنسبة 2.86% ليصل إلى 44.29 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط خسرت أكثر من نصف قيمتها خلال العام الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا وتوقف الطلب وزيادة الإنتاج، وهو ما دفع منظمة أوبك لإجراء خفض للإنتاج لوقف خسائر الخام.