مساعد وزير قطاع الأعمال: غزل المحلة تتملك 99.5% من شركة كرة القدم الجديدة
كتبت - شيماء حفظي:
قالت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير الشركات إن شركة غزل المحلة ستتملك 99.5% من شركة نادي غزل المحلة الجديدة.
وأوضحت عمر في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر عالم المال اليوم الثلاثاء أن الوزارة بدأت إجراءات تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم برأسمال 250 ألف جنيه.
وأضافت أن نسبة ملكية الشركة الجديدة ستتضمن 0.25% لكل من شركتي القابضة للغزل والنسيج وشركة النصر للغزل والنسيج.
وقالت إن نادي غزل المحلة سيكون شركة مستقلة بحلول الموسم الرياضي المقبل.
وأشارت إلى أن طرح شركة نادي غزل المحلة بالبورصة تحتاج لدراسات استراتيجية بالتعاون مع الرقابة المالية وبنك الاستثمار القومي وإجراء زيادة رأسمال الشركة لتتوافق مع قواعد القيد في البورصة وطرحها للاكتتاب العام.
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