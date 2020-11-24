اجتماع بين 3 وزراء لدعم القطاع السياحي وتحفيز نشاط الطيران

كتب- مصطفى عيد:

عقد طارق الملا وزير البترول، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني، الاجتماع الثالث لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم القطاع السياحي وتحفز نشاط الطيران.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، جاء هذا الاجتماع في ضوء حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة، وسعيا للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح طارق الملا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية الهامة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن قطاعي السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال إن هناك تنسيقا مستمرا وتعاونا كاملا بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة، مضيفا أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمبادرات الجديدة التي سيتم دراستها وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة القادمة لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية.

وخلال الاجتماع استعرض خالد العناني الإجراءات والحوافز التي قدمتها الدولة لمساندة القطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، مثمناً جهود ودعم وزارة البترول لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر من خلال مبادرتها بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للتخفيض وصلت إلى 10 سنتات على الجالون للمقاصد السياحية إلى البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والتي تم تطبيقها مطلع مايو الماضي، خاصة وأن نشاط الطيران يُعد أحد العوامل المؤثرة في القطاع السياحي.

من جانبه أشاد محمد منار عنبة بجهود ودعم وزارة البترول المستمر لقطاع الطيران، ونجاحها في توفير وقود الطائرات بمختلف مطارات مصر، مؤكدا أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارتين في هذا المجال.

حضر الاجتماع عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومنتصر مناع نائب وزير الطيران، وخالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، ومحمود ناجي معاون وزير البترول للنقل والتوزيع، ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار.