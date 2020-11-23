مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% إلى مستوى 10885 نقطة،بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.94%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 402.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 40 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 442.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% إلى مستوى 10858 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.