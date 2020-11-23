رئيس شعبة "البن": بدء الشتاء يرفع الإقبال 30%.. وغلق الكافيهات لن يؤثر على المبيعات

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن تحديد مواعيد فتح وإغلاق المطاعم والكافيهات لن يؤثر على مبيعات محلات البن، خاصة أن العمل يبدأ مبكرا ويتم الإغلاق باقتراب ساعات الإغلاق التي حددتها الحكومة.

وقررت الحكومة تحديد مواعيد فتح وإغلاق المطاعم والكافيهات و تطبيقها بداية من ديسمبر المقبل، لتبدأ ساعات العمل من الساعة 7 صباحا وتغلق 11 مساء صيفا، و10 مساء في فصل الشتاء.

كما قررت الحكومة أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة للفتح والإغلاق، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق 12 منتصف الليل صيفا، و 11 مساء شتاء.

وأضاف فوزي، أن الإقبال على شراء البن مع بداية فصل الشتاء خلال الفترة الحالية، ما بين 25 و30%، مشيرا إلى أنه يرتفع الإقبال على شراء البن في فصل الشتاء.

وأشار حسن، إلى استقرار الأسعار رغم زيادة الإقبال على الشراء، عند نفس مستوياتها منذ بداية العام الجاري.

ويتراوح سعر كيلو البن السادة بين 86 و96 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البن المحوج بين 116 و126 جنيها، وسعر كيلو البن بالنكهات الآخرى مثل الشيكولاتة والبندق والكراميل نحو 160 جنيها، وفقا لقول رئيس الشعبة.

وتستورد مصر البن بنسبة 100%، ويتم عمليات الطحن والتعبئة داخل المطاحن، وفقا لقول فوزي في وقت سابق لمصراوي.