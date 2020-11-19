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الدولار يخسر 8 قروش من قيمته مقابل الجنيه في نوفمبر (جراف تفاعلي)

06:17 م الخميس 19 نوفمبر 2020
الدولار يخسر 8 قروش من قيمته مقابل الجنيه في نوفمبر (جراف تفاعلي)

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك فقد نحو 8 قروش منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية تعاملات اليوم الخميس.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الخميس إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور متوسط سعر بيع الدولار في البنوك العاملة في مصر خلال منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.

أسعار الدولار البنك المركزي

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