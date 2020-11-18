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انخفاض البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

10:47 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
انخفاض البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الخضر والفاكهة

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار كيلو البطاطس والكوسة والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال السكري بين 5 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور البطاطس

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