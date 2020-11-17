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ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:06 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الفاصوليا، والبرتقال السكري، و البرتقال البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و3.25 جنيه، بزيادة 55 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال السكري بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم البطاطس البصل أسعار الفاكهة الرمان الجوافة

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