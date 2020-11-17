ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما تراجعت أسعار الفاصوليا، والبرتقال السكري، و البرتقال البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3.5 و7.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و3.25 جنيه، بزيادة 55 قرشا.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.
البرتقال السكري بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
الخبر التالى:البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
111009
عدد المصابين
-
101179
عدد المتعافين
-
6465
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
54972303
عدد المصابين
-
38241983
عدد المتعافين
-
1326791
عدد الوفيات
إعلان