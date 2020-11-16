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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:46 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% إلى مستوى 10991 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 49.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 18.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 67.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع مع نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.58% إلى مستوى 10964 نقطة.

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