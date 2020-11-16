ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بشكل طفيف، بنسبة 0.07% إلى مستوى 10960 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% إلى مستوى 10964 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
110767
عدد المصابين
-
101046
عدد المتعافين
-
6453
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
54780650
عدد المصابين
-
38110316
عدد المتعافين
-
1323841
عدد الوفيات
إعلان