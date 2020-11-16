وزير البترول يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في مجال البترول والغاز

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية الجديد بمصر، والذي تسلم مهام عمله مؤخراً، أنشطة الشركات الكورية المتخصصة في مجال تنفيذ المشروعات البترولية، وسبل تطوير الشراكة بين شركات البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أكد الملا، خلال اللقاء، أن هناك العديد من المشروعات البترولية التي تعد بمثابة فرص واعدة أمام الشركات الكورية بعد نجاحها في تنفيذ والمشاركة في العديد من المشروعات البترولية خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في دعم الشراكة والتعاون في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض مجالات عمل شركة "GS" الكورية للهندسة والمقاولات التي شاركت في تنفيذ مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد.

من جانبه، أعرب السفير الكوري عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، والرغبة القوية من الشركات الكورية العملاقة للدخول والعمل في عدة مجالات بمصر وخاصة مجال البترول والغاز، في ظل العلاقات الاستراتيجية بينهما والتعاون القائم منذ سنوات طويلة.