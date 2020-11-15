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بعدما وصل الكيلو إلى 15 جنيها.. متى تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق؟

03:29 م الأحد 15 نوفمبر 2020
بعدما وصل الكيلو إلى 15 جنيها.. متى تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق؟

أسعار الطماطم

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إنه من المنتظر أن تبدأ أسعار الطماطم في الانخفاض التدريجي بالأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف النجيب أن الوقت الحالي هو موسم حصاد "بشاير محصول الطماطم الجديد" ومع تتابع الحصاد وزيادة المعروض من المحصول في الأسواق ستنخفض الأسعار.

وكانت أسعار الطماطم شهدت قفزة كبيرة في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت في سوق الجملة إلى بين 10 جنيهات و15 جنيها للكيلوجرام، وفي السوق القطاعي بين 12 و15 جنيها للكيلوجرام، بحسب حاتم النجيب.

وأرجع النجيب هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم إلى فاصل العروات بين العروة الصيفية والعروة الشتوية وبالتالي تراجع المعروض في الأسواق، وهذا الارتفاع في أسعار الطماطم يحدث عادة كل عام.

وتوقع النجيب أن ينخفض سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات مع نهاية شهر ديسمبر.

أسعار الطماطم حاتم النجيب شعبة الخضروات والفاكهة غرفة القاهرة التجارية

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