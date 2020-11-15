أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأحد.. والجرام يهبط 5 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، وهبط الجرام الواحد 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 822 جنيهًا مقابل 827 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 705 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 939 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6576 جنيهًا.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية.