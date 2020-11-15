أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأحد.. والجرام يهبط 5 جنيهات

12:31 م الأحد 15 نوفمبر 2020
أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأحد.. والجرام يهبط 5 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، وهبط الجرام الواحد 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 822 جنيهًا مقابل 827 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 705 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 939 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6576 جنيهًا.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

الخبر التالى:

أرباح إعمار مصر للتنمية ترتفع 62.5% في أول 9 أشهر من 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110547

    عدد المصابين

  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الخارجية المصرية" تدعو الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس (بيان)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا