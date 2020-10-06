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صندوق النقد يؤجل ديون 28 دولة لمدة 6 أشهر لدعمها في أزمة كورونا

03:54 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
صندوق النقد يؤجل ديون 28 دولة لمدة 6 أشهر لدعمها في أزمة كورونا

صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تأجيل ديون 28 دولة من الأعضاء، لمدة 6 أشهر إضافية.

وقال الصندوق في بيان صحفي إن هذا الإجراء يأتي لدعم حكومات هذه الدول في التعامل مع جائحة كورونا، وتعزيز إنفاقها على الخدمات الصحية.

وفي أبريل الماضي وافق صندوق النقد الدولي على تأجيل تسديد مستحقات 25 دولة، لصندوق النقد الدولي لمدة 6 أشهر، بما يعادل 227 مليون دولار.

وبحسب الصندوق فإن تقديم إعفاء من خدمة الديون لهذه الدول سيصل لمدة عامين بقيمة تعادل 959 مليون دولار.

وتشمل الدفعة 28 دولة، وهي: أفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإثيوبيا وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر فضلا عن ملاوي وموزمبيق ونيبال والنيجر ورواندا وساو تومي إي برينسيبي وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان وتنزانيا وتوغو واليمن.

وبحسب الصندوق فإن مالي مشمولة أيضًا بهذه المساعدات لكنها لم تضف بعد إلى هذه القائمة، لغياب الوضوح بشأن اعتراف أو تعامل المجتمع الدولي مع النظام العسكري الحالي على أنه حكومة مالي.

كما وافق صندوق النقد على مد العمل بقرار رفع الحدود القصوى للتمويل السريع للدول الأعضاء لمدة 6 أشهر إضافية حتى أبريل 2021.

وكان الصندوق قد رفع حد التمويل السنوي لبرنامج التمويل السريع إلى 100% من حصة العضو مقابل 50% سابقًا، كما رفع الحد التراكمي إلى 150% مقابل 100 من حصة العضو كانت سابقًا.

وبحسب الصندوق حصل 69 عضوًا من أعضاء الصندوق على تمويل سريع منذ ظهور وباء فيروس كورونا.

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