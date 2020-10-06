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وزير الاتصالات يبحث التعاون مع فرنسا في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال

12:13 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
وزير الاتصالات يبحث التعاون مع فرنسا في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال

وزير الاتصالات يبحث التعاون مع فرنسا في الذكاء الا

كتب- علاء حجاج:

بحث عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع سيدريك أو وزير الدولة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في فرنسا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، سبل تعزيز التعاون المصري الفرنسي في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال والبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء، قال عمرو طلعت إن هناك تعاونا بناءً بين مصر وفرنسا في مجال التكنولوجيات الرقمية؛ حيث عقدت الوزارة خلال الفترة الماضية العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات فرنسية لتنفيذ مشروعات في البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات.

وأضاف أن من أبرز هذه المجالات معالجة اللغات الطبيعية والصحة والاستخلاص الآلي للمعلومات، مشيرا إلى أنه يتطلع لمزيد من التعاون المشترك بين الشركات الفرنسية ومركز الابتكار التطبيقي في مجال البحوث التطبيقية.

وذكر الوزير أن يتطلع أيضا للتعاون الفرنسي مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي يتم السعي من خلالها لإقامة شراكات عالمية لتطبيق التكنولوجيا المساعدة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.

ويتعاون الجانبان المصري الفرنسي في مجال إعداد كفاءات رقمية؛ حيث يتم التعاون مع كلية المعلوماتية والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية "EPITA" في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يتم التعاون مع شركات فرنسية عاملة في مصر لإنشاء مراكز تميز لها والتعاون في بناء القدرات وإعداد كوادر مدربة احترافيا للعمل في الأسواق العالمية وبتكلفة تنافسية، بحسب الوزير.

وأوضح طلعت أن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات الرقمية تستهدف خلال العام الحالي تدريب أكثر من 100 ألف متدرب في المجالات التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية، وذلك إلى جانب العمل على نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في عدد من المحافظات.

ومن جانبه؛ أشاد الوزير الفرنسي بالتعاون بين الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة خلال فترة الجائحة، حيث شهدت هذه الفترة تطورا في التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد نموا في العمل المشترك بين الوزارتين.

كما تناول اللقاء ملخص نتائج المسابقة المصرية الفرنسية التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي للشركات المصرية الناشئة لمساعدتها كي تصبح شركات رائدة في مجال التحول الرقمي.

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عمرو طلعت وزير الاتصالات الذكاء الاصطناعي فرنسا ريادة الأعمال

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