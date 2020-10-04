المالية: صرف مرتبات الموظفين على ثلاثة أيام منعا للتزاحم

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٠، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وقالت وزارة المالية إنه تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب وزير المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وذكر بيان وزارة المالية أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٠، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في ٢٧ وزارة وهيئة يوم ٢٥ أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٧ وزارة وهيئة يوم ٢٦ أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٧ أكتوبر.

وأشار البيان إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في ٢٧ وزارة وهيئة يوم ٢٤ نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٧ وزارة وهيئة يوم ٢٥ نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٦ نوفمبر.

كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في ٢٧ وزارة وهيئة يوم ٢٢ ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٧ وزارة وهيئة يوم ٢٣ ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٤ ديسمبر، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أنه سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال أكتوبر أيام ٧ و١١ و١٢ من الشهر نفسه، وفى نوفمبر وديسمبر تحددت أيام ٨ و٩ و١٠ من كل شهر.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.