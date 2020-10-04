هيئة التأمينات: 132 ألف مؤسسة تقدمت لتسوية مديونياتها

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المؤسسات والمؤمن عليهم والتي كان عليها مديونيات تأمينية بلغت 2.3 مليار جنيه منذ 17 أغسطس الماضي وحتى الآن.

وتسمح هيئة التأمينات كل عام للمؤسسات والمؤمن عليهم بسداد المديونيات التأمينات مقابل الإعفاء من جزء من المتأخرات التي لديهم.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي في بيان صحفي اليوم الأحد أن عدد المؤسسات التي تقدمت لتسوية مديونياتها بلغت 132 ألف مؤسسة منهم 32 ألف مؤسسة سوت المديونية قبل 17 أغسطس الماضي، وحصلت على إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة.

وبحسب عوض فإن عدد 100 ألف مؤسسة تقدمت للاستفادة من نسبة إعفاء 90% أما عدد المؤمن عليهم الذين تمت استفادتهم من الإعفاءات بلغ ما يقارب من 14.5 ألف مواطن.

وذكر رئيس الهيئة في البيان أنه لا تزال الفرصة قائمة أمام جميع المؤمن عليهم والمؤسسات للاستفادة بنفس قيمة نسبة الإعفاءات والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية عمل يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

يذكر أن قانون 173 لسنة 2020 والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي قد حدد نسب الإعفاءات على المبالغ التأمينات الإضافية، إذا ما تم السداد خلال الفترة من ١٧ أغسطس وحتى ١٥ أكتوبر فيتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الإضافية المستحقة.

أما الشريحة الثانية بنسبة إعفاء 70% إذا تم السداد خلال الفترة من ١٦ أكتوبر وحتى ١٤ ديسمبر أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتى ١٤ فبراير ٢٠٢١ تكون نسبة الإعفاءات ٥٠٪ ، كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.