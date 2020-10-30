هشام توفيق: أداء فريق غزل المحلة دفعنا للتعجيل بخطة تطوير النادي



كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن صعود فريق غزل المحلة لكرة القدم إلى الدوري الممتاز بعد الأداء المميز للاعبين هذا الموسم دفع وزارة قطاع الأعمال للتعجيل بتنفيذ خطة تطوير النادي.

وقال توفيق خلال احتفالية اليوم لتكريم فريق غزل المحلة لكرة القدم، اليوم الجمعة بالمحلة، "لا شك أن الفريق يلعب كرة ممتازة من أجل الكرة.. وبالصعود للدوري الممتاز سنعمل للمنافسة على المربع الذهبي وقد يفاجئنا الفريق بالوصول لهذه المرحلة".

وأضاف الوزير أن خطة التطوير تتضمن صناعة كرة القدم بأموال المصريين، موضحا أنه سيتم العام المقبل تأسيس أكاديمية لكرة القدم بالتعاون مع خبرات دولية لا ترتبط بالوزارة أو برئاسة الشركة تستمر لأعوام.

وتابع: "نستهدف اكتشاف المواهب من أول 10 سنوات والناشئين وحتى الفريق الأول ليكون عندنا 80 موهبة مثل محمد صلاح والنني".

وأعلن الوزير اليوم خلال الاحتفالية تأسيس شركة لفريق غزل المحلة لكرة القدم لتصبح نشاطا منفصلا عن النشاط الأساسي لشركة غزل المحلة، برأسمال مستهدف 150 مليون جنيه سيتم ضخ 50 مليون جنيه منها في المرحلة الأولى، وجمع الـ 100 مليون الباقية من خلال الطرح في البورصة خلال الشهرين المقبلين.

وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تتضمن فصل النادي عن شركة غزل المحلة، ووفقا لقانون الرياضة فإنه سيتم فصل الأندية عن الشركات إلزاميا.

وكان الوزير أعلن في وقت سابق رؤية الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المالكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتطوير كرة القدم بنادي غزل المحلة على أسس علمية ومستدامة، مؤكدا أن فكرة بيع الفريق لم تكن مطروحة في أي وقت.

وتشمل رؤية الوزير، التي عرضها في وقت سابق، فصل كرة القدم عن الشركة ووضع حقوق الانتفاع بالاستاد و٣ ملاعب فرعية لمدة 20 سنة كنصيب شركة المحلة في شركة مساهمة على أن يتم طرح جزء أكبر من الأسهم لجماهير المحلة وكرة القدم مما يوفر الأموال المطلوبة لتطوير الاستاد والإنفاق على الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز.

كما تتضمن هذه الرؤية إنشاء أكاديمية المحلة على أعلى مستوى، والاستعانة بخبيرين تم استقدامهما للمساعدة في تحديد سبل التطوير ووضع سياسة للنادي.

وشدد الوزير من قبل على أهمية الحفاظ على الفريق الصاعد مع الاستعانة بعدد محدود جدا من اللاعبين الجدد في بعض المراكز.