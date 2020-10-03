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أسعار الذهب تعاود الانخفاض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

12:46 م السبت 03 أكتوبر 2020
أسعار الذهب تعاود الانخفاض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في السوق المحلي، بنحو 4 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال بداية تعاملات اليوم بنحو 4 جنيهات إلى 830 جنيهًا مقابل 834 جنيهًا أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 949 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيهًا.
وعالميا، تراجع سعر الأوقية لأقل من 1900، ليبلغ 1899.8 دولار بنهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.
وكان الذهب قد ارتفع إلى قمة أكثر من أسبوع بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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