ارتفاع مديونية الحديد والصلب المصرية إلى 6 مليارات جنيه العام المالي الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت مديونيات شركة الحديد والصلب المصرية، خلال العام المالي الماضي، بنحو 13% مقارنة بالعام المالي السابق.

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، تراكمت المديونيات للموردين الرئيسين للشركة والبالغة نحو 6 مليارات جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 5.3 مليار جنيه في يونيو 2019.

وأظهر التقرير، أن المديونية كانت في نهاية يونيو 2018، نحو 4.5 مليار جنيه.

وقال التقرير، إن المديونية عبارة عن 4 مليارات جنيه لشركة بتروتريد ونحو 1.5 مليار جنيه لشركة الكهرباء، ونحو 241 مليون جنيه بشؤكة الكوك، ونحو 165 مليون جنيه لمرفق مياه القاهرة، و116 مليون جنيه لسكك حديد مصر.

وأشار التقرير إلى عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وأن التعثر المالي للشركة مداه في عدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتي تقوم به الشركة القابضة.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين عن نوفمبر 2019 وأغسطس 2020 نظرا للعجز الشديد في السيولة النقدية.