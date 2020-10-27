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تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:45 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي, خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس مستوياتها أمس.

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 830 جنيها, وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 711 جنيها, وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 949 جنيها, ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيها.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.17% خلال تعاملات اليوم, حيث هبط سعر الأوقية بنحو 3.2 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1898 دولارًا في تمام الساعة 12:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة, وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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