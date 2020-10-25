تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 831 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 712 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 949 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6648 جنيها.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.