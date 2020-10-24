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الطماطم عند 5 جنيهات للكيلو.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

10:40 ص السبت 24 أكتوبر 2020
الطماطم عند 5 جنيهات للكيلو.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 5 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البرتقال السكري بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة الطماطم سوق العبور

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